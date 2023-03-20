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Приметы и советы

Евросоюз утвердил план передачи Украине миллиона снарядов в ближайший год

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Евросоюз утвердил план передачи Украине миллиона снарядов в ближайший год
Фото: shutterstock

Страны Европейского союза утвердили план передачи Украине одного миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

— Страны ЕС согласились предоставить (Украине — прим. «ВМ») один миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. У нас план из трех шагов: миллиард евро на немедленные поставки, миллиард евро на совместные закупки, создание комиссии по резкому увеличению производственных возможностей, — заявил Боррель, чьи слова приводит ТАСС.

Средства на реализацию плана будут выделены из Европейского фонда мира.

8 марта Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран Евросоюза согласились поставить Украине артиллерийские боеприпасы из оставшихся запасов. По его словам, ЕС выделит из европейского фонда еще миллиард евро на помощь Украине. Однако он подчеркнул, что речь идет только о первом этапе поставок.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что, говоря о помощи с поставками оружия Украине для достижения мира, западные политики на самом деле подразумевают совершенно другую цель.

Украина Оружие Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель
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