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Приметы и советы

РБК: Директор Пушкинского музея Лошак подала в отставку

Евгений Силаев
Общество
РБК: Директор Пушкинского музея Лошак подала в отставку
Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак оставила должность, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает РБК со ссылкой на источник в отрасли.

По информации издания, новым руководителем Пушкинского музея станет Елизавета Лихачева. С 2017 года она занимала аналогичную должность в Музее архитектуры имени Щусева.

Контракт Лошак истекал 2 апреля. Информация о возможном досрочном уходе с поста стала появляться накануне, пишет РБК.

При этом официального подтверждения подобных сообщений на текущий момент нет.

Первые сообщения об уходе Лошак с должности появились через несколько дней после ухода Зельфиры Трегуловой с поста директора Третьяковской галереи. Тогда утверждалось, что решение директора ГМИИ связано с личными обстоятельствами.

Однако тогда в пресс-службе музея слухи были опровергнуты. Сама Лошак также не подтвердила подобную информацию и заявила, что планирует оставаться на должности как минимум до истечения срока контракта.

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