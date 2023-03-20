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Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству

Евгений Силаев
В мире
Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству
Фото: Unsplash

Национальное собрание Франции отклонило выдвинутый оппозиционной группой LIOT вотум недоверия правительству. Об этом сообщила глава нацсобрания Яэль Брон-Пиве в понедельник, 20 марта.

— Абсолютного большинства, составляющего 287 голосов, достигнуто не было, поэтому вотум недоверия отклонен, — сказала она.

Политик отметила, что поддержали петицию 278 депутатов. В то же время девять политиков выступили против, передает слова Брон-Пиве РИА Новости.

Кроме того, выдвинутый фракцией Марин Ле Пен вотум недоверия также был отклонен.

Фракция LIOT выдвинула вотум недоверия 17 марта. Дело в том, что премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте.

Проект пенсионной реформы был предложен в октябре 2022 года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Изначально он предполагал постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.

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