Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

США раскроют секретные данные о происхождении коронавируса

Ирэна Колесова
В мире
США раскроют секретные данные о происхождении коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Президент США Джо Байден подписал закон, который предписывает главе национальной разведки рассекретить некоторые данные о происхождении коронавируса в мире. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в Белом доме.

— Президент подписал «Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года», который требует от директора национальной разведки рассекретить определенную информацию о происхождении коронавируса, — цитирует РИА Новости сообщение американской администрации.

Доклад международной группы экспертов о возможном происхождении коронавируса ВОЗ опубликовала еще в марте 2021 года. Специалисты сочли вероятность утечки из лаборатории практически нулевой. В материале содержится другая версия: что вирус мог передаться людям от летучих мышей через других животных.

Еще одну версию происхождения коронавируса выдвинуло издание The New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов. В материале говорится, что начало пандемии COVID-19 могло быть связано с незаконной торговлей енотовидными собаками на рынке в китайском городе Ухань.

Джо Байден США Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте