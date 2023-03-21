США раскроют секретные данные о происхождении коронавируса

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Президент США Джо Байден подписал закон, который предписывает главе национальной разведки рассекретить некоторые данные о происхождении коронавируса в мире. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в Белом доме.

— Президент подписал «Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года», который требует от директора национальной разведки рассекретить определенную информацию о происхождении коронавируса, — цитирует РИА Новости сообщение американской администрации.

Доклад международной группы экспертов о возможном происхождении коронавируса ВОЗ опубликовала еще в марте 2021 года. Специалисты сочли вероятность утечки из лаборатории практически нулевой. В материале содержится другая версия: что вирус мог передаться людям от летучих мышей через других животных.

Еще одну версию происхождения коронавируса выдвинуло издание The New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов. В материале говорится, что начало пандемии COVID-19 могло быть связано с незаконной торговлей енотовидными собаками на рынке в китайском городе Ухань.