Bloomberg: Венгрия заблокировала заявление ЕС в поддержку ордера на арест Путина

Фото: Pixabay

Венгрия заблокировала совместное заявление стран Европейского союза о выдаче международного ордера на арест президента России Владимира Путина, сообщило агентство Bloomberg. В статье уточняется, что министры юстиции ЕС опубликовали заявление, однако Будапешт не согласился его подписывать.

— Вето Будапешта означало, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель вместо этого опубликовал заявление от своего имени, «принимая к сведению» решение Международного уголовного суда, — говорится в статье.

Пока официальных заявлений от представителей Венгрии на этот счет не последовало. Авторы материала предполагают, что Будапешт выразит свое мнение во время очередной встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Ранее Россия ответила на выданные Международным уголовным судом (МУС) ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.