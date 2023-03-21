Обвинившая Байдена в домогательствах активистка вступилась за Трампа

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Американская активистка Тара Рид, которая ранее обвинила президента США Джо Байдена в домогательствах, рассказала о своем разочаровании из-за угроз преследованием экс-главе страны Дональду Трампу. Она подчеркнула, что и ее обращения в полицию и рассказы о Байдене в свое время игнорировали и «похоронили».

— Я сообщила, что на меня напали, когда я была сотрудницей. Я пыталась пожаловаться в сенат в 1993 году на сексуальные домогательства, я хотела встретиться с кем-нибудь, чтобы рассказать свою историю, а они просто похоронили ее, — сказала Рид в беседе с РИА Новости.

Рид добавила, что в сегодняшней ситуации вокруг Трампа очень много политических маневров, и все они имеют одну цель: помешать его успешному участию в президентских выборах. Активистка подчеркнула, что скоро обсудит это с республиканцами, поскольку ее уже пригласили в Конгресс.

Ранее член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в том, что его действия противоречат Конституции Соединенных Штатов. Она подчеркнула, что неконституционно вооружать страну без полного одобрения со стороны Конгресса. Тем более, добавила Тейлор Грин, Украина пока очень далека от настоящего демократического государства.