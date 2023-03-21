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Крючков: Сбитые над Крымом беспилотники со взрывчаткой целили в гражданские объекты

Ирэна Колесова
Происшествия
Крючков: Сбитые над Крымом беспилотники со взрывчаткой целили в гражданские объекты
Фото: Unsplash

Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданскую инфраструктуру, они были начинены шрапнелью, заявил во вторник, 21 марта, советник главы Крыма Олег Крючков.

— Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель, — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Олег Крючков предположил, что таким образом украинская сторона решила отомстить населению Крыма за их волеизъявление и осознанный выбор войти в состав РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ПВО сработала в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Сейчас жизнь пострадавшего вне опасности.

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