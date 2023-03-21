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В США подытожили, во что превратился Евросоюз из-за событий на Украине

Ирэна Колесова
В мире
В США подытожили, во что превратился Евросоюз из-за событий на Украине
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Из-за регулярной отправки вооружения на Украину Евросоюз превратился в военный альянс, заявил во вторник, 21 марта, американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

— Мне кажется, что ЕС превратил себя в военный альянс. Я думаю, НАТО просто недостаточно для западных империалистов, — написал Янг в Twitter.

Этот комментарий стал реакцией американского политика на то, что в Евросоюзе начали согласовывать очередной пакет помощи для Украины. Предполагается, что в этот раз сумма составит порядка двух миллиардов евро.

Ранее Джеффри Янг предостерег НАТО от ввода войск на Украину, поскольку такой шаг может привести к третьей мировой войне. По его мнению, Западу нужно много раз подумать, прежде чем решаться на что-то подобное.

Украина Евросоюз (ЕС) США
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