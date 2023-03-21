Сергей Собянин: Пять крупных производств появятся в Москве в этом году

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В этом году в столице откроется пять крупных производств. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В сумме инвесторы вложили в проекты около 19 млрд рублей. На предприятиях получат работу больше 3,4 тысячи человек. Все объекты строятся при поддержке города. Для реализации таких масштабных инвестпроектов мы даем инвесторам землю в аренду без торгов, — рассказал глава города.

Так, в столице введут в эксплуатацию роботизированный завод по выпуску крупногабаритных модулей для строительства домов. Также на востоке города появятся производственные объекты, строительством которых занимается Черкизовский мясоперерабатывающий завод.

Лианозовский молочный комбинат сооружает производственные очистные сооружения на севере, а на юге города разработчик и производитель электроники «ИТЭЛМА» откроет инженерный центр. В ТиНАО «Инвест Девелопмент» достраивает промышленный парк, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне мэр Москвы рассказал о мерах поддержки столичных фармацевтических предприятий. В качестве одной из приоритетных задач он определил обеспечение медучреждений и населения современными лекарствами и вакцинами.