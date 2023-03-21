Четыре новостройки на юге Москвы готовят к заселению по программе реновации

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Москва, Пересветов переулок Карта всех событий

Четыре жилых дома на юге столицы готовят к заселению по программе реновации. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Новые квартиры получат жители старых домов, расположенных в четырех районах — Даниловском, Нагатинском Затоне, Донском, Нагатино-Садовниках, при этом в двух последних это будут первые переезды по программе реновации, — сказал он.

Новостройки находятся по адресам: Пересветов переулок, дом 9; Малая Тульская улица, дом 55, корпус 1; Каширское шоссе, дом 11, корпус 3; улица Речников, дом 22. В общей сложности на юге города построили 22 дома по реновации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр города Сергей Собянин заявил, что свыше 109 тысяч жителей столицы начали переселение в новые дома, построенные по программе реновации. По его словам, большинство домов для переселения переданы в Северо-Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах. Новые жильцы получают квартиры с готовой отделкой.