Собянин: Более 109 тысяч москвичей уже получили новое жилье по программе реновации

Фото: Telegram/ Мэр Москвы Сергей Собянин

Свыше 109 тысяч жителей столицы начали переселение в новые дома, построенные по программе реновации. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, большинство домов для переселения переданы в Северо-Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах. Новые жильцы получают квартиры с готовой отделкой.

— С запуска программы под заселение переданы 220 новостроек во всех административных округах столицы. Это три миллиона квадратных метров современного жилья, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне глава города заявил, что в шести районах на западе столицы идут работы по благоустройству в рамках программы «Мой район». Речь идет о следующих районах: Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Филевский Парк и Фили-Давыдково.

17 марта в районе Рязанский начали строительство жилого дома по программе реновации. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2024 году. В здании будет 161 квартира. Жилой дом будет состоять из одной секции по индивидуальному проекту. На подземном уровне разместится автостоянка.