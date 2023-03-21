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МИД РФ: США, Британия, Франция и ФРГ не станут посредниками в урегулировании конфликта на Украине

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
МИД РФ: США, Британия, Франция и ФРГ не станут посредниками в урегулировании конфликта на Украине
Фото: МИД РФ

США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, они — участники конфликта с Россией. Об этом во вторник, 21 марта, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

13 марта бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал «запустить мирный процесс» для Украины. Политик предложил включить в контактную группу Лондон, Берлин, Вашингтон и Париж.

— Официально нам об этой инициативе ничего не известно... Тем не менее идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины, — сказал представитель МИД РФ.

В министерстве отметили, что данные страны снабжают украинские войска целеуказаниями, вооружением и разведданными, а также обучают ВСУ и направляют наемник в зону СВО. В МИД РФ добавили, Великобритания, Германия, США и Франция не заинтересованы в урегулировании кризиса и хотят на максимальный срок затянуть противостояние, передает РИА Новости.

Издание Euractive со ссылкой на источники в Евросоюзе пишет, что ряд стран Европейского союза опасаются, что количество имеющихся у них боеприпасов не достигает стоимости в один миллиард евро. Некоторые страны ЕС не знают, сколько боеприпасов остается на складах, поскольку эта информация является конфиденциальной.

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