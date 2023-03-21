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Хандузи: Иран рассчитывает на «огромные объемы» свопов нефти и газа из России

Араз Салехов
В мире
Хандузи: Иран рассчитывает на «огромные объемы» свопов нефти и газа из России
Фото: shutterstock

Иран рассчитывает получить «огромные объемы» своповых поставок нефти и газа из России в 2023 году. Об этом во вторник, 21 марта, заявил иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи.

— За очень короткий промежуток времени некоторые из стран-соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном. Этот вопрос был решен, поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объемов своповых поставок, — сказал он.

Представители иранской власти позитивно оценили начала сотрудничества Тегерана и Москвы в вопросе своповых поставок нефти и газа, цитирует Хандузи РИА Новости.

6 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Ибрахимом Раиси. Президенты двух стран обсудили вопросы двустороннего взаимодействия двух стран. Разговор включил в себя тему реализации совместных инфраструктурных проектов.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал страны, с которыми Россия будет сотрудничать в ближайшие годы. По его мнению, наиболее перспективными партнерами теперь стали крупные государства, расположенные на юге от РФ.

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