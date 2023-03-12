Политолог Маркелов назвал страны, с которыми Россия будет сотрудничать в ближайшие годы

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Политическая ситуация в мире приводит к тому, что Россия пересматривает своих экономических партнеров. Наиболее перспективными партнерами теперь стали крупные государства, расположенные на юге от РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.

По его словам, у России есть четкое понимание, с какими государствами ей выгоднее всего сотрудничать.

— Нам выгодно расширять экономические, политические и идеологические коммуникации только по двум критериям: у стран должен быть большой рынок и они должны быть приверженцами аналогичных нашим политических инструментов, — рассказал собеседник «ВМ».

Под такие критерии попадают страны большого геополитического юга, отметил эксперт. В первую очередь это Китай и Индия. Также для России интересны Иран и Саудовская Аравия, уверен политолог.

Находящиеся у западных границ России страны интересны для РФ ситуативно, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Со странами вроде Грузии, Армении и Азербайджана мы будем развивать все, что нам интересно. Сами по себе эти страны как отдельные политические субъекты находятся в стадии формирования. Они не определились, какое направление более дружественное: быть исторически с нами или ввязаться в европейские и американские истории. Эти страны маленькие, и им нужно куда-то примыкать, к какой-то политической «стае». Мы обязаны делать предложения, чтобы эти страны были с нами, — рассказал эксперт.

Кроме того, РФ продолжит развивать отношения с Турцией, заметил эксперт. Ее нынешний лидер Реджеп Тайип Эрдоган прекрасно лавирует между США, Европой и Россией, заключил Маркелов.

Россия впервые в истории вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Об этом говорится в данных Министерства торговли и промышленности Индии.

Это случилось благодаря росту товарооборота между странами. По итогам десяти месяцев 2022–2023 финансового года он достиг 39,8 миллиарда, что является рекордом.