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Москвичи смогут сдать вторсырье и получить за это баллы в рамках проекта «Город заданий»

Лейла Алиева
Город
Москвичи смогут сдать вторсырье и получить за это баллы в рамках проекта «Город заданий»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Проект «Город заданий» совместно с проектом «Центр внимания» подготовили для жителей столицы новые задания для формирования полезных экопривычек. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта москвичи могут сдать старые батарейки в один из пунктов сбора и получить за это баллы. Также можно сдать старые книги и принять участие в составлении базы данных пунктов их приема в каждом округе столицы.

Кроме того, на переработку принимаются пластиковые крышечки от бутылок. Экоакция завершится 31 марта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Около 1,5 миллиона тонн вторсырья собрали в прошлом году жители столицы в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. При этом объем собранного в 2022 году вторсырья на 50 процентов превысил показатели предыдущего года.

Недавно Российский экологический оператор призвал отдавать текстильные отходы на переработку, а не выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов.

Экология Вторсырье Москва
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