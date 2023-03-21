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Более 21 миллиона человек посетили московские парки зимой

Лейла Алиева
Город
Более 21 миллиона человек посетили московские парки зимой
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В зимний период столичные парки культуры и отдыха посетили более 21 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка во вторник, 21 марта.

— Посещаемость московских парков культуры и отдыха в 2022-2023 году за три зимних месяца составила более 21 миллиона человек. В сезоне 2018-2019 за аналогичный период она составила около 18 миллионов человек, — говорится в сообщении.

Уточняется, что более 725 человек посетили катки, еще примерно 7,5 миллиона гостей жителей столицы поучаствовали в различных зимних мероприятиях, передает агентство городских новостей «Москва».

20 марта в парках столицы завершили зимний сезон. В городе началась подготовка к теплому времени года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с приходом весны в городе начнут благоустраивать и озеленять парки, проводить субботники, а также приводить в порядок детские площадки и другую инфраструктуру.

Также глава города рассказал, что в период с 1 по 30 апреля пройдет генеральная уборка столицы, жители города могут внести свой вклад 15 апреля на общегородском субботнике. По его словам, за это время специалисты приведут в порядок улицы города, дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов.

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