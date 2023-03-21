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Сформирован ежегодный рейтинг московских якорных многопрофильных онкологических центров

Никита Худяков
Город
Сформирован ежегодный рейтинг московских якорных многопрофильных онкологических центров
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Москве сформировали ежегодный рейтинг якорных многопрофильных онкологических центров. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Рейтинг медицинских организаций — важная составляющая ценностно ориентированного подхода в здравоохранении, на который переходит Москва. Это принципиально новая модель взаимодействия пациента и медучреждений, где важен не только конечный результат, но также максимальный комфорт больного и открытость лечебно-диагностического процесса, — сказала она.

По словам заммэра, были разработаны клиентские пути для онкозаболеваний, в которых четко прописали сроки выполнения и алгоритм действий тех или иных процедур на всех этапах. Теперь процесс лечения стал максимально понятен человеку. Люди могут оценить эффективность и проследить за выполнением каждого этапа. Обратной связью является формирование пациентами рейтинга якорных онкологических стационаров.

По итогам 2022 года первое место занял Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова. Также в тройку попала городская клиническая онкологическая больница № 1 и городская клиническая больница имени С.П. Боткина, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 марта стало известно, что столичные врачи смогут удаленно наблюдать за здоровьем пациентов с хроническими заболеваниями. Совокупность сведений, которые жители столицы будут вносить в новый раздел, поможет врачам отслеживать результативность назначенной терапии, назначать дополнительные исследования, оценивать текущее самочувствие и корректировать схему лечения.

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