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Фаворитку Евровидения заподозрили в плагиате песни на русском языке

Лейла Алиева
Общество
Фаворитку Евровидения заподозрили в плагиате песни на русском языке
Фото: shutterstock

Участницу Евровидения-2023 из Швеции, которая является фавориткой конкурса, заподозрили в плагиате песни на русском языке украинской исполнительницы Мики Ньютон. Дискуссия разгорелась в одном из роликов на YouTube-канале Uni Dash Corn.

Пользователи отметили сходство песни «Tattoo», которую исполняет Loreen из Швеции с треком Ньютон «В плену». Впервые эту песню украинская певица исполнила еще в 2005 году.

Правила голосования на Евровидении-2023 будут изменены из-за сговора жюри в 2022 году. Теперь только зрители фестиваля будут решать, кто из артистов пройдет в финал. Их голоса станут эквивалентными голосам страны. Жюри Евровидения будут допущены до судейства только в финальном этапе музыкального конкурса.

Исключение России из песенного конкурса Евровидение стало сложным решением, которое при этом полностью соответствовало ценностям Запада. Об этом заявил организатор состязаний Мартин Эстердаль. По его словам, исполняемые в ходе конкурса композиции всегда отвечали духу времени и текущей ситуации в Европе и мире.

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