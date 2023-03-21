Андрей Бочкарев: На станции «Аэропорт Внуково» смонтировали оборудование тягово-понизительной подстанции

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На станции «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро специалисты закончили монтаж тягово-понизительной подстанции (ТПП), которая является сердцем станционного комплекса. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В техническом помещении ТПП станции «Аэропорт Внуково» установлены все трансформаторы. Сейчас строители проводят так называемую обвязку — соединяют все оборудование кабельно-проводниковой продукцией. Затем запланирован комплекс наладочных работ, — рассказал он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на станции появится 271 служебное и техническое помещение, в половине из них на данный момент подходит к концу чистовая отделка. Также рабочие занимаются монтажом систем вентиляции, канализации и водопровода, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах строительства станции четвертого направления Московских центральных диаметров и метро в столичном районе Внуково. Работы завершатся в 2023 году и улучшат транспортную доступность района, а также упростят путь до одноименного аэропорта.