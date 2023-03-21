Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Атанян напомнил правила сбалансированного питания в пост

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Атанян напомнил правила сбалансированного питания в пост
Фото: Pixabay

Основной принцип питания во время поста — исключение всей животной пищи: мяса, рыбы, птицы, молока и молочных продуктов, яиц. О принципах сбалансированного питания во время поста рассказал врач — эндокринолог-диетолог Асмик Атанян.

Врач посоветовал есть три–четыре раза в день, при этом не стоит пропускать завтрак. Богатым источником ценного белка являются соевые продукты — тофу, соевое молоко. Восполнить недостаток белка и ненасыщенных жирных кислот поможет порция орехов и грибов.

Овощи лучше употреблять с растительными маслами. В них содержатся омега-3 и 6, витамины А и Е. Также, подчеркнул доктор, важно соблюдать питьевой режим, потребляя полтора–два литра воды каждый день в зависимости от веса и потребностей, передает Life.ru.

В свою очередь диетолог Светлана Исакова отметила, что сыроедение может быть полезно, но на протяжении коротких курсов (7–15 дней), но если дольше придерживаться такого меню, то это может заметно ударить по здоровью, передает «Царьград».

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, как не набрать вес во время Великого поста.

Правильное питание Великий пост Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте