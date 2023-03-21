Диетолог Атанян напомнил правила сбалансированного питания в пост

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Основной принцип питания во время поста — исключение всей животной пищи: мяса, рыбы, птицы, молока и молочных продуктов, яиц. О принципах сбалансированного питания во время поста рассказал врач — эндокринолог-диетолог Асмик Атанян.

Врач посоветовал есть три–четыре раза в день, при этом не стоит пропускать завтрак. Богатым источником ценного белка являются соевые продукты — тофу, соевое молоко. Восполнить недостаток белка и ненасыщенных жирных кислот поможет порция орехов и грибов.

Овощи лучше употреблять с растительными маслами. В них содержатся омега-3 и 6, витамины А и Е. Также, подчеркнул доктор, важно соблюдать питьевой режим, потребляя полтора–два литра воды каждый день в зависимости от веса и потребностей, передает Life.ru.

В свою очередь диетолог Светлана Исакова отметила, что сыроедение может быть полезно, но на протяжении коротких курсов (7–15 дней), но если дольше придерживаться такого меню, то это может заметно ударить по здоровью, передает «Царьград».

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, как не набрать вес во время Великого поста.