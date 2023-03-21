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Москва выставила на торги два павильона в парке «Тюфелева роща»

Араз Салехов
Город
Москва выставила на торги два павильона в парке «Тюфелева роща»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, парк Тюфелева роща Карта всех событий

В парке «Тюфелева роща» победители открытых аукционов смогут открыть груминг-салон и магазин подарков. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Предпринимателей приглашают принять участие в открытых аукционах на право ведения торговой деятельности в двух павильонах в парке «Тюфелева роща». Предлагаемые нестационарные торговые объекты имеют высокий коммерческий потенциал, поскольку сейчас эта территория активно развивается: в шаговой доступности строятся жилые дома, офисы, музеи, появляется вся необходимая городская инфраструктура, — сказал он.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, договоры с победителями заключат на пять лет.

Накануне городские власти выставили на торги дореволюционное здание XIX века площадью более 300 квадратных метров в районе Арбат. Новый собственник сможет разместить здесь выставочный зал, музей, художественную галерею и другие учреждения досуга и культуры.

Помимо этого, в новостройке в районе Москворечье-Сабурово выставили на продажу семь коммерческих помещений под ведение бизнеса. Объекты свободного назначения реализуют на открытых аукционах 25 апреля.

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