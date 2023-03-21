Эксперт Богданов рассказал, во сколько обойдутся выпускные в Санкт-Петербурге

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О стоимости выпускных в 2023 году рассказал глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов.

Он отметил, что многое зависит от возможностей родителей и пожеланий детей, от социального статуса класса. В одиннадцатых классах средняя стоимость выпускных составляет 20 тысяч рублей, а у девятиклассников на выпускной тратят где-то 10 тысяч рублей или немного меньше. Богданов уточнил, что эти суммы не включают в себя затраты на наряды.

Самыми популярными у выпускников независимо от возраста в этом году являются загородные рестораны, лофты, а также прогулки с банкетом на катерах. Эксперт отмечают, что бронировать локации начали еще летом прошлого года, а сейчас уже идет бронирование на 2024 год, передает издание «Невские новости».

Отмена ЕГЭ в 2023 году стала одной из самых обсуждаемых тем среди школьников и их родителей. Многие россияне высказали мнение, что такая форма выпускных экзаменов не отражает реальный уровень знаний детей., передает ФАН.

12 марта в столице завершилась образовательная выставка «Навигатор поступления». «Вечерняя Москва» узнала, куда хотят поступать современные абитуриенты и как они делают свой выбор.