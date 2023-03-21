Стартовал прием заявок на XXIV рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

Фото: пресс-служба мероприятия

15 марта состоялась пресс-конференция, посвященная старту XXIV рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». По итогам ежегодного проекта Ассоциации менеджеров, организованного при поддержке ИД «Коммерсантъ», будут определены наиболее профессиональные управленцы России, лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях.

— Уже четверть века Ассоциация менеджеров выявляет наиболее талантливых управленцев страны среди высшего менеджмента российских компаний и руководителей функциональных направлений. За эти годы рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» стал не только инструментом оценки профессионализма людей, которые руководят предприятиями, компаниями, организациями страны, но и объективным индикатором состояния российской экономики. Он ярко отображает и предвосхищает процессы, происходящие в деловой среде, ежегодно представляет стране тех, кто продемонстрировал лучшие результаты в текущем году, кто оказал наибольшее влияние на российскую экономику», — президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Приглашенные эксперты обсудили роль управленца в сегодняшних реалиях, в частности его главные компетенции, которые вышли на первый план — умение быстро адаптироваться к новым условиям и принимать правильные решения, мыслить критически и управлять рисками, а также способность формировать высокоэффективную команду. Кроме того, в ходе события были представлены методология и нововведения рейтинга.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. Его методология основана на принципе «лучшие выбирают лучших». Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.

Прием заявок на участие в рейтинге продлится до 31 мая. Выбор лауреатов рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» проходит в несколько этапов – подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи, расчет интегральной оценки, публикация результатов.

Свои заявки на участие в рейтинге этого года смогут подать управленцы в сфере высшего менеджмента и руководители функциональных направлений: коммерции и финансов, управления персоналом, маркетинга, общественных и корпоративных связей, области права, логистики, директора по развитию, по информационным технологиям, связям с инвесторами и отношениям с органами власти.