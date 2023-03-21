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Приметы и советы

Автоэксперт Субботин объяснил продление срока действия водительских прав

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт Субботин объяснил продление срока действия водительских прав
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сегодня нет необходимости менять водительские права каждые десять лет. Такое мнение высказал автоэксперт Вячеслав Субботин. Он назвал автоматическое продление прав на три года правильным решением в сложившейся ситуации.

Субботин отметил, что стоит изменить правила и менять права раз в 15 или 20 лет. Современные машины становятся все лучше и лучше.

Он также назвал отмену техосмотра для личного транспорта правильным решением, передает НСН.

20 марта министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что все водительские удостоверения со сроком действия до 2022 или 2023 года автоматически продлеваются на три года, передает издание argumenti.ru.

Получение водительских прав требует определенных условий. С какого возраста можно учиться в автошколе и как сдать экзамен на права — в материале «Вечерней Москвы».

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