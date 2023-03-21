Автоэксперт Субботин объяснил продление срока действия водительских прав

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Сегодня нет необходимости менять водительские права каждые десять лет. Такое мнение высказал автоэксперт Вячеслав Субботин. Он назвал автоматическое продление прав на три года правильным решением в сложившейся ситуации.

Субботин отметил, что стоит изменить правила и менять права раз в 15 или 20 лет. Современные машины становятся все лучше и лучше.

Он также назвал отмену техосмотра для личного транспорта правильным решением, передает НСН.

20 марта министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что все водительские удостоверения со сроком действия до 2022 или 2023 года автоматически продлеваются на три года, передает издание argumenti.ru.

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