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Андрей Бочкарев рассказал о капремонте Московской баскетбольной академии на севере столицы

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев рассказал о капремонте Московской баскетбольной академии на севере столицы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, улица 800-летия Москвы, 7Б Карта всех событий

Московскую баскетбольную академию капитально отремонтируют на севере города. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Московскую баскетбольную академию на улице 800-летия Москвы (дом 7б) ждет капитальный ремонт. На сегодня одобрена проектная документация, согласно которой предусмотрены работы на третьем этаже и на крыше здания, — рассказал он.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, в рамках капремонта планируется модернизировать систему инженерно-технических коммуникаций, в частности заменят освещение, выключатели и розетки. Также заменят систему канализации, холодного и горячего водоснабжения в санузлах.

15 марта в столице утвердили программу комплексного обустройства и развития центральной части города на 2023 год. Согласно документу, планируется провести работы по сохранению 17 объектов культурного наследия и капремонт 31 жилого дома и 30 нежилых, в том числе городских поликлиник и больниц, общеобразовательных и спортивных школ.

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