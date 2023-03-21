Риелтор Никитина оценила вероятность сокращения рынка жилья в Москве

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В сформировавшихся в настоящее время условиях рынок недвижимости стабильный. Наблюдается фактор оттока покупателей за границу, но он не такой глобальный. В целом нет предпосылок, чтобы столичный рынок жилья сильно сократился. Об этом рассказала руководитель агентства недвижимости Екатерина Никитина.

Она пояснила, что сфера недвижимости реагирует на глобальные перемены. Если их не будет, то серьезных изменений ждать не стоит, передает РИАМО.

Никитина добавила, что сегмент жилой недвижимости в России огромный. В нем всегда есть города притоковые и оттоковые. Москва относится к первым. Жилье в столице покупают люди из разных регионов, которые приезжают в столицу учиться, работать.

Людей, которым требуется что-то купить, продать, обменять, остается очень много, именно они и делают рынок активным, добавила Никитина.

В свою очередь глава ассоциации агентств элитной недвижимости Денис Попов отметил, что в текущем году стоимость элитных квартир увеличилась на 56 процентов относительно 2021 года и на 17 процентов в сравнении с 2022-м, передает Nation news.

Спрос на покупку квартир бизнес-класса за год сократился в Петербурге на 23 процента. Чем это вызвано, объяснил президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.