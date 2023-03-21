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Андрей Бочкарев: Рядом с Зеленоградским лесом появится детский сад с бассейном

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Рядом с Зеленоградским лесом появится детский сад с бассейном
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Зеленоградский административный округ, Зеленоградский лесопарк Карта всех событий

Детский сад на 250 мест с бассейном построят в составе ЖК неподалеку от Зеленоградского леса. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В составе жилого комплекса планируется построить два здания детских садов и две школы. Сейчас инвестор начинает возведение одного из детских садов. Общая площадь будущего детского сада переменной этажности 5,2 тысячи квадратных метров, — рассказал он.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, в детсаду, помимо групповых помещений, оборудуют бассейн, физкультурный зал с раздвижной трансформируемой перегородкой, а также музыкальный зал.

Еще восемь детских садов на 1740 мест построят в 2024 году в Новой Москве. В них оборудуют помещения для обучения, игр и отдыха, медицинские и методические кабинеты, физкультурный зал.

Также стало известно о строительстве 32 спортивных объектов по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.

Строительство Москва Детские сады Андрей Бочкарев
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