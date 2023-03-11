Сергей Собянин: В 2024 году поселение Сосенское получит восемь детских садов

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

До конца года в Новой Москве построят восемь школ и 14 детских садов за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом в субботу, 11 марта, заявил мэр города Сергей Собянин.

— Все проекты индивидуальные и соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. Они создадут в округах тысячи мест для учащихся, — сказал он.

По его словам, в 2024 году в поселении Сосенском появится восемь детских садов на 1740 мест. В них оборудуют помещения для обучения, игр и отдыха, медицинские и методические кабинеты, физкультурный зал и многое другое, написал Собянин в своем Telegram-канале.

7 марта депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что шаговая доступность социальных объектов имеет определяющее значение для жителей Новой Москвы. Он уточнил, что в ТиНАО на сегодняшний день осуществляется активное возведение жилых объектов. По словам Козлова, в процессе работ учитываются запросы местных жителей, связанные с реализацией социальной инфраструктуры.

В конце прошлого месяца заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Новой Москве инвесторами планируется строительство трех поликлиник в составе жилых комплексов.