Андрей Бочкарев рассказал о строительстве трех поликлиник в составе жилых комплексов в ТиНАО

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

В Новой Москве инвесторами планируется строительство трех поликлиник в составе жилых комплексов. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Создание развитой сети поликлиник, амбулаторий и станций скорой помощи как в уже сложившихся районах, так и в планируемых к строительству, позволит значительно улучшить качество медицинского обслуживания жителей новых округов, — отметил он.

Новые медучреждения появятся в составе трех жилых комплексов в поселениях Внуковском и Сосенском, а также в городе Московский. Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что возводимые в ТиНАО поликлиники соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также горожанам рассказали о планах строительства в ТиНАО в 2023 году. В Новой Москве планируется возвести производственные, торгово-бытовые и складские объекты. Кроме того, зоогостиница появится в Краснопахорском, в поселении Московский достроят логистический центр, а автозаправочный комплекс введут в строй в Первомайском.