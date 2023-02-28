Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев рассказал о строительстве трех поликлиник в составе жилых комплексов в ТиНАО

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о строительстве трех поликлиник в составе жилых комплексов в ТиНАО
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, поселение Внуковское Карта всех событий

В Новой Москве инвесторами планируется строительство трех поликлиник в составе жилых комплексов. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Создание развитой сети поликлиник, амбулаторий и станций скорой помощи как в уже сложившихся районах, так и в планируемых к строительству, позволит значительно улучшить качество медицинского обслуживания жителей новых округов, — отметил он.

Новые медучреждения появятся в составе трех жилых комплексов в поселениях Внуковском и Сосенском, а также в городе Московский. Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что возводимые в ТиНАО поликлиники соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также горожанам рассказали о планах строительства в ТиНАО в 2023 году. В Новой Москве планируется возвести производственные, торгово-бытовые и складские объекты. Кроме того, зоогостиница появится в Краснопахорском, в поселении Московский достроят логистический центр, а автозаправочный комплекс введут в строй в Первомайском.

Строительство Новая Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте