Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны показало кадры полета стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем

Араз Салехов
Политика
Минобороны показало кадры полета стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем
Фото: Авторство: Алан Уилсон, CC BY-SA 2.0

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Об этом во вторник, 21 марта, сообщило Минобороны.

— Продолжительность полета составила более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Минобороны России

Как сообщает Telegram-канал Минобороны России, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В феврале российские стратегические ракетоносцы Ту-160 завершили плановый полет, который прошел над акваториями Баренцева и Норвежского морей, вылет длился более 13 часов. В ходе вылета экипажи самолетов свершили дозаправку в воздухе. Все полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

14 февраля стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над акваторией Берингова моря. Их сопровождали истребители Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, а продолжительность вылета составила свыше семи часов.

Россия Минобороны Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте