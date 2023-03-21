Минобороны показало кадры полета стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Об этом во вторник, 21 марта, сообщило Минобороны.

— Продолжительность полета составила более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, — говорится в сообщении.

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Как сообщает Telegram-канал Минобороны России, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В феврале российские стратегические ракетоносцы Ту-160 завершили плановый полет, который прошел над акваториями Баренцева и Норвежского морей, вылет длился более 13 часов. В ходе вылета экипажи самолетов свершили дозаправку в воздухе. Все полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

14 февраля стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над акваторией Берингова моря. Их сопровождали истребители Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, а продолжительность вылета составила свыше семи часов.