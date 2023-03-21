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Москвичей предупредили о затрудненном движении в городе с 14:00 до 19:00

Араз Салехов
Город
Москвичей предупредили о затрудненном движении в городе с 14:00 до 19:00
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Москва, Москворецкая набережная Карта всех событий

В столице 21 марта с 14:00 до 19:00 ожидается затруднение дорожного движения до девяти баллов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— С 14:00 до 19:00 в центре города будет сильно затруднено движение. Вечером ожидаем девять баллов, — говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуют пересесть на городской транспорт. Сейчас затруднено движение на Москворецкой набережной, улице Маши Порываевой, улице Тверской и Кутузовском проспекте, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также горожанам рассказали, что вечером движение транспорта будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Водителям порекомендовали в вечернее время суток выбирать общественный транспорт для передвижения по городу.

В районе улицы 8 Марта до 25 декабря будет частично перекрыто движение. Ограничения ввели 10 марта. Это необходимо из-за проведения ремонтных работ. На это время для водителей не будут доступны одна–две полосы по улице 8 Марта, а также прилегающие участки.

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