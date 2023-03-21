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Приметы и советы

Турция частично возобновила транзит санкционных товаров в Россию

Араз Салехов
В мире
Турция частично возобновила транзит санкционных товаров в Россию
Фото: Pixabay

Турция приняла решение отказаться от полного возобновления транзита санкционных товаров в Россию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на логистов.

— С пятницы (17 марта — прим. «ВМ») агенты в Турции сообщают, что система оформления транзита заработала. Хотя некоторые турки продолжают спекулировать на этой теме, говоря, что все сложно и очень индивидуально, соответственно, цена выше, — рассказала президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская.

В свою очередь гендиректор «Оптималог» Георгий Властопуло заявил, что 20 марта компании оформили транзит и в аэропорту, и на автогрузовых терминалах, но только на товары, произведенные в Евросоюзе. Однако на грузы из Соединенных Штатов этого сделать не удалось — в частности, товары с указанием в качестве страны назначения «Россия» нельзя было провезти.

— Эта проблема существует, мы поинтересовались у турецких брокеров. С указанием другой страны можно выехать из Турции, — цитирует его издание.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Анкара распространила среди местных компаний список товаров, экспорт которых запрещен в Россию вне зависимости от страны их производства. Турция дала Европейской комиссии гарантии, согласно которым в Россию не будут поставляться товары, находящиеся под санкциями, или те, на которые распространяются меры экспортного контроля.

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