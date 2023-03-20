Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Reuters: В Турции составили список запрещенных для экспорта в Россию товаров

Полина Пашкина
В мире
Reuters: В Турции составили список запрещенных для экспорта в Россию товаров
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Власти Турции распространили среди местных компаний список товаров, экспорт которых запрещен в Россию вне зависимости от страны их производства. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщило агентство Reuters.

По словам главы Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу, запрет начал действовать с 1 марта. Информацию об этом подтвердили еще два неназванных источника.

Турция дала Европейской комиссии гарантии, согласно которым в Россию не будут поставляться товары, находящиеся под санкциями, или те, на которые распространяются меры экспортного контроля, уточняет Reuters.

Сообщения о приостановке транзита продукции появились в начале марта. Логистические компании выражали надежду на возобновление перевозок, но также рассматривали возможность их осуществления через третьи страны.

Решение Анкары могло стать неожиданностью для России, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, запрет транзита может негативно повлиять на экономическую и промышленную составляющие.

Санкции Россия Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте