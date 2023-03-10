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Bloomberg: Турция с 1 марта запретила транзит в Россию санкционных товаров

Евгений Жуков
В мире
Bloomberg: Турция с 1 марта запретила транзит в Россию санкционных товаров
Фото: shutterstock

Правительство Турции в соответствии с введенными Западом ограничениями в отношении России распорядилось прекратить транзит санкционных товаров через свою территорию с 1 марта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

В статье при этом не приводятся дополнительные подробности решения. Авторы отмечают, что логистические компании надеются на возобновление транзита.

Помимо этого, в настоящее время они рассматривают возможность осуществления транзита через третьи страны, передает Bloomberg.

Российские посольство и торговое представительство в Турции приступили к выяснению обстоятельств, связанных с возникшими трудностям оформления торговых операций некоторых отечественных компаний.

Логистические компании России сообщили о блокировке таможенной системой Турции оформления транзита санкционных грузов. Речь идет о предметах, которые попадают в Россию по схемам параллельного импорта.

«Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, почему это могло произойти. По мнению специалиста, решение Анкары стало неожиданностью для Москвы.

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