Синоптик Леус рассказал, когда в Москве полностью исчезнет снег

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В конце марта в столице полностью расстает снег. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Учитывая мощную волну тепла, которая пришла в столичный регион на этой неделе, по нашим прогнозам снег по Москве исчезнет в последние дни марта — первые дни апреля, — пояснил синоптик.

Пр этом текущая неделя в городе будет очень теплой. Например, во вторник, 21 марта, днем ожидается 8-10 градусов тепла, однак на следующий день станет прохладнее. С 23 по 25 марта температура воздуха составит от 9 до 11 градусов тепла, пишет RT.

В Москву приходит настоящая весна, во второй половине недели столбики термометров поднимутся до плюс 11–12 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранняя весна — это самое опасное время, когда люди еще не сменили зимние наряды на весенние, но постепенно начинают «оголяться», поскольку погодные условия это позволяют. Именно в период погодного межсезонья чаще всего может развиваться простуда, так как весной вирусы особенно активны. Как одеваться, чтобы не замерзнуть, но в то же время не вспотеть, выясняла «Вечерняя Москва».