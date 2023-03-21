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Синоптик Шувалов сообщил о постепенном потеплении с дождями в Москве

Ирина Игнатенко
Город
Синоптик Шувалов сообщил о постепенном потеплении с дождями в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Несмотря на желтый уровень погодной опасности, в Москве в течение недели потеплеет. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил о повышении среднесуточной температуры и небольших дождях.

Эксперт напомнил, что с 21 марта начинается астрономическая весна. В этом году с этого числа начинается постепенное потепление.

Сейчас, по данным прогностического центра, максимальная дневная температура воздуха составляет плюс 7-9 градусов, то к концу недели она повысится до плюс 10-12 градусов. Гололеда на дорогах не ожидается, так как пойдут дожди, и они смоют остатки льда.

Александр Шувалов объяснил, что все циклоны прошли намного северней Москвы и Санкт-Петербурга по траектории с юго-запада и юга Скандинавии на север Архангельской области. Благодаря этому столичный регион обосновался в теплом секторе. Ветер вы ближайшие дни будет умеренным, передает «360».

Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года – ожидается до плюс 10 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает МИР 24.

Именно в период погодного межсезонья чаще всего может развиваться простуда, так как весной вирусы особенно активны. Как одеваться, чтобы не замерзнуть, но в то же время не вспотеть, выясняла «Вечерняя Москва».

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