«Москвич» опроверг информацию об отзыве своих автомобилей из-за проблем с русификацией софта

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Информация о том, что автомобильный завод «Москвич» отозвал все проданные машины, является фейковой. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе предприятия.

— В данном случае речь идет только о сервисной кампании, которая предполагает плановое обновление софта программного обеспечения кроссовера «Москвич-3» для корректной русификации мультимедийной системы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания предлагает предоставить автомобили на диагностику и ремонт, которые попадают под предупреждение Росстандарта.

Недавно в Сети распространилась информация о том, что «Москвич» отозвал все свои проданные автомобили в количестве 86 штук, передает агентство городских новостей «Москва».

На базе Общегородского контакт-центра столичного департамента информационных технологий завод «Москвич» открыл специальную горячую линию. По телефону в круглосуточном режиме можно узнать всю информацию о модельном ряде, найти ближайший дилерский центр или оставить свои предложения.

Независимый автоэксперт Андрей Ломанов отметил, что автомобили JAC JS4 и «Москвич-3» похожи. Однако «Москвич-3» в настоящее время в основном представлен с механической коробкой передач, именно поэтому он стоит немного дешевле китайского автомобиля.