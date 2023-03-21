В Петербурге выбрали около 80 площадок для «Диктанта Победы»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Началась онлайн-регистрация площадок, на которых в этом году пройдет «Диктант Победы». В нем примут участие все регионы России, а также жители нескольких десятков зарубежных стран. Санкт-Петербург готовится к самому широкому проведению акции — в городе уже зарегистрировано около восьмидесяти площадок, где жители и гости города могут пройти тест.

Участники акции смогут оценить свои знания о Великой Отечественной войне. Депутат петербургского парламента Вера Сергеева призвала всех присоединиться к написанию исторического диктанта и поддержать интересный проект.

Количество участников и география проекта ежегодно расширяются, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Диктант Победы» состоится 27 апреля.

Музей Победы покажет лекции для подготовки к «Диктанту Победы».