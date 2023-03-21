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Школу на 900 мест в Москворечье-Сабурове подключили к инженерным сетям

Никита Худяков
Город
Школу на 900 мест в Москворечье-Сабурове подключили к инженерным сетям
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, 2-й Котляковский переулок Карта всех событий

В районе Москворечье-Сабурово подключили к инженерным сетям школу на 900 мест. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

— В школе расположатся учебные кабинеты, пищеблок и обеденный зал с делением на зоны для младшей и старшей школы, медицинский блок и блок дополнительного образования, — рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, площадь здания составляет 16,4 тысячи квадратных метров. Левкин отметил, что для учеников предусмотрены актовый зал с зоной фойе, спортивно-оздоровительный блок и ИТ-полигон. Отмечается, что ввести в эксплуатацию школу планируют во втором квартале 2023 года.

Еще одна четырехэтажная школа на 650 мест появится в районе Марьина Роща на улице Складочной. Новый образовательный объект оснастят учебными кабинетами, игровой и лабораторно-исследовательским комплексом.

Также в поселении Щаповском в Новой Москве завершаются работы по отделке фасадов будущей школы, рассчитанной на 800 мест. Из них 150 предусмотрены для воспитанников дошкольного отделения. Здесь появятся робокласс, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы и так далее.

Строительство Благоустройство Москва Школы Район Москворечье-Сабурово
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