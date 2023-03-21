Звезду фильма «Она — мужчина» Аманду Байнс отправили в психбольницу

Кадр из фильма «Она — мужчина», 2006 год

Американская актриса Аманда Байнс попала в психиатрическую больницу после того, как ее увидели гуляющей голой по центру Лос-Анджелеса рано утром. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает портал TMZ.

По словам очевидца, актрису заметили прогуливающейся по центру города без одежды, после этого она остановила одну из машин на дороге и сообщила водителю, что у нее начался приступ психоза. Затем Байнс сама позвонила в службу спасения.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что знаменитость доставили в ближайший полицейский участок, где медики решили отправить ее в психиатрическую клинику, передает TMZ.

Недавно родственники популярной американской певицы Бритни Спирс начали опасаться за ее жизнь. Особенное беспокойство вызывает поведение поп-дивы, которое граничит с сумасшествием. По словам родственников, знаменитости прописаны различные лекарства, употреблять которые она должна обязательно.

Якобы именно из-за приема препаратов Спирс постоянно ведет себя неадекватно. В последнее время в соцсетях все чаще появляются кадры, на которых певица ведет себя как настоящая сумасшедшая.