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МИД России выразил протест Канаде за слова о планах добиваться смены режима

Лейла Алиева
В мире
МИД России выразил протест Канаде за слова о планах добиваться смены режима
Фото: МИД РФ

Временному поверенному в делах Канады в России Брайану Эбелю заявлен протест из-за слов главы МИД страны о намерении добиться смены режима в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел во вторник, 21 марта.

— Внимание канадского дипломата привлечено к тому, что подобного рода высказывания недопустимы и идут вразрез с обязательствами Канады как государства — участника Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также общепризнанными принципами и нормами международного права, — говорится в сообщении.

В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что Россия оставляет за собой право на принятие соответствующих мер. Более того, подобное высказывание Канады будет иметь серьезные последствия для двусторонних отношений, передает сайт МИД.

16 февраля МИД России объявил о высылке из страны четырех сотрудников посольства Австрии. Послу Австрии в Москве Вернеру Альмхоферу был заявлен решительный протест в связи с высылкой четырех российских дипломатов.

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