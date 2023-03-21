Эксперты подготовили список из 60 западных товаров для замены силами ЕАЭС

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Участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут производить и продавать внутри союза и за его пределами товары, которые закупались ими ранее у других стран. Об этом заявили эксперты Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития.

Так, в список импортозамещения вошли 462 товара, которые в объеме более 50 процентов или на сумму более 100 миллионов долларов закупались за пределами ЕАЭС по итогам 2021 года. Суммарно импорт этих товаров составил 189 миллиардов долларов (при общей сумме импорта стран ЕАЭС 318,5 миллиарда).

Согласно предоставленным данным, страны союза обладают преимуществом в производстве 59 позиций на сумму 20,6 миллиарда долларов. Так, в ЕАЭС потенциально смогут производить устройства для труб, корпусов, котлов, резервуаров и аналогичных емкостей, сообщает РБК.

В конце января обозреватель издания New York Times Ана Свонсон заявила, что экономика России выдержала санкции и оказалась более стойкой, чем рассчитывали западные политики. Западные аналитики сообщили, что российский импорт смог вернуться к уровню до начала специальной операции на Украине. По словам журналистки, Москва выдержала западный санкционный удар во многом благодаря деловым связям с КНР, Турцией и странами ЕАЭС.