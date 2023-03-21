В Кремле оценили предложение Макфола о снятии санкций с бизнесменов за осуждение Путина

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Крупные российские предприниматели вряд ли станут всерьез воспринимать «предложения» Запада, как выйти из-под санкций. Об этом во вторник, 21 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал предложение экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

— Скажем так: крупные предприниматели — они же ногами стоят на российской земле, у них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России. Их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь, — сказал он.

По этой причине бизнесменам вряд ли понравится такого рода идея, цитирует Пескова ТАСС.

Вот уже год, как Россия живет в условиях жестких санкций, введенных странами Запада из-за спецоперации на Украине. Тем не менее были найдены рабочие схемы, которые и сегодня позволяют обходить многие ограничения. В частности, получилось заполнить потребительский рынок, который недолго пустовал после ухода крупных торговых сетей. Каких усилий это стоило РФ и в каких сферах удалось извлечь из санкций выгоду, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.