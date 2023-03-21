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Жительница Подмосковья зарезала сожителя в ходе бытовой ссоры

Степан Жирнов
Происшествия
Жительница Подмосковья зарезала сожителя в ходе бытовой ссоры
Фото: СК РФ

В Подмосковье местная жительница поссорилась со своим сожителем и зарезала его. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 21 марта.

По ее словам, преступление произошло в городском округе Раменское 18 марта. Местная жительница поссорилась с сожителем. В порыве гнева женщина схватила нож и ударила возлюбленного в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигурантку заключили под стражу.

Другой похожий случай произошел на юго-востоке Москвы. Местная жительница поссорилась со знакомым. Обидевшись, 28-летняя женщина достала нож и ранила друга.

Подмосковье нож Следственный комитет Раменский район Московская область
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