Жительница Подмосковья зарезала сожителя в ходе бытовой ссоры

Фото: СК РФ

В Подмосковье местная жительница поссорилась со своим сожителем и зарезала его. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 21 марта.

По ее словам, преступление произошло в городском округе Раменское 18 марта. Местная жительница поссорилась с сожителем. В порыве гнева женщина схватила нож и ударила возлюбленного в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигурантку заключили под стражу.

Другой похожий случай произошел на юго-востоке Москвы. Местная жительница поссорилась со знакомым. Обидевшись, 28-летняя женщина достала нож и ранила друга.