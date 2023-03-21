Москвичка обиделась на друга и ударила его ножом. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Рождественская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы девушка поссорилась со своим знакомым и ударила его ножом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 21 марта.

По данным ведомства, преступление произошло у подъезда жилого дома на улице Некрасовке. Девушка поссорилась со знакомым. Конфликт быстро перерос в драку. В какой-то момент девушка достала нож и ранила оппонента. Очевидцы произошедшего обратились в полицию.

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Оперативно прибывшие правоохранители оказали пострадавшему первую помощь, после чего передали мужчину сотрудникам скорой помощи. Раненого госпитализировали.

Затем полицейские задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 28-летняя москвичка. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Другой инцидент произошел в столичной школе. Во время урока в девятом классе одна из учениц выстрелила из пистолета в своего одноклассника.