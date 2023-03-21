Прием заявок на международную премию #МыВместе продлится до 15 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

18 февраля 2023 года стартовал прием заявок на международную премию #МыВместе. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы во вторник, 21 марта.

Премия пройдет по 11 основным номинациям. Для участия необходимо быть зарегистрироваться на портале премия.мывместе.рф до 15 мая. Уточняется, что организатором выступит Ассоциация волонтеров России.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более миллиона человек присоединились к городскому волонтерскому сообществу с 2014 года. По ее словам, с 2014 года в программах «Мосволонтера» приняли участие почти 64 тысячи человек. Среди партнеров центра библиотеки, музеи, приюты для животных, колледжи, школы, больницы — всего более 2,2 тысячи организаций.

Свыше 15 тысяч москвичей оформили личную книжку волонтера (ЛКВ) за один год. Оформить такой паспорт можно на сайте «Мосволонтера» с помощью специального сервиса.