Овчинский: Сверхгибкие кабели и другие высокотехнологичные изделия московского производства представили на Cabex 2023

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В столице прошла международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2023. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В рамках международной выставки столичный завод «Спецкабель» представил новые изделия для передачи оптического сигнала, а также сверхгибкие кабели, — сказал он.

Овчинский напомнил, что в 2022 году ассортимент завода пополнился шестью высокотехнологичными разработками. Также в ходе события были представлены изделия, предназначенные для работы противопожарных систем, судовые кабели и кабели для космических аппаратов, разработки в области цифровых технологий и программных продуктов, используемых в том числе в кабельной отрасли.

В свою очередь генеральный директор «МосИТЛаб» Ян Анисов добавил, что на выставке представили версию зарядной станции для электромобилей, обновленной с помощью искусственного интеллекта.

Накануне Овчинский рассказал, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» компания «Микробор» значительно расширила ассортимент. В прошлом году она увеличила производство ряда изделий на 78 процентов.