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Более 60 старых домов в Москве снесли по программе реновации с начала года

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 60 старых домов в Москве снесли по программе реновации с начала года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

С начала 2023 года в Москве в рамках программы реновации жилфонда снесли 61 старый дом. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

— С января в столице демонтирован 61 старый жилой дом, вошедший в программу реновации. Более 10 тысяч жителей, ранее проживавших в них, получили современные комфортные квартиры в новостройках, — говорится в сообщении.

Глава департамента Сергей Левкин отметил, что с начала 2023 года в столице снесено больше старых домов по реновации, чем за весь 2022 год. Он добавил, что большинство участков будут использованы для возведения домов с высокими стандартами.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что новоселами по программе реновации стали уже 36 тысяч столичных семей. По его словам, городское руководство активно помогает участникам программы с переездом. На сегодняшний день за услугой уже обратилось почти 80 процентов жителей новых домов.

Недвижимость Жилье Сергей Левкин Москва Реновация
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