Бесплатный хоровой спектакль пройдет в Музее Победы 25 марта

Фото: Пресс-служба Музея победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 25 марта пройдет спектакль, подготовленный хором «Фантазия» Детской школы искусств города Серова Свердловской области. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе музея.

— Коллектив посвятил постановку 75-летию своего руководителя, основателя детской школы искусств, заслуженного работника культуры России Анатолия Тушкова, — говорится в сообщении.

Кроме того, со сцены прозвучат произведения на стихи Владислава Крапивина, Евгения Евтушенко, Григория Поженяна, Николая Добронравова, а также самого автора постановки Анатолия Тушкова. Для посещения необходима предварительная регистрация.

Также стало известно, что в марте текущего года около 400 школьников посетили уроки мужества в ржевском филиале Музея Победы. Всего с начала месяца в музее прошло более 30 уроков мужества. Они были приурочены к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В дни школьных каникул в Музее Победы состоятся экскурсионные программы и творческие мероприятия, их можно посетить до 26 марта. Ежедневно юные жители Москвы могут посетить экскурсии по трехмерным экспозициям «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».