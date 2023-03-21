Охранник магазина избил школьника в Зеленограде из-за регулярного похищения пиццы

Фото: Pixabay

В Зеленограде охранник магазина избил ученика одиннадцатого класса за пиццу, купленную по неправильному ценнику. Об этом стало известно во вторник, 21 марта.

По предварительным данным, инцидент произошел 20 января. Два 16-летних мальчика купили в магазине пиццу, стоимость которой составляет 59 рублей. Однако на кассе самообслуживания молодые люди заплатили по 25 рублей. По словам школьников, произошла какая-то ошибка, на которую они не обратили внимание.

Однако это заметил 40-летний охранник магазина, который попытался остановить подростков. Школьники попытались скрыться за магазином. Сотрудник службы безопасности настиг беглецов и начал бить одного из них. Мужчина пять раз ударил подростка по лицу и туловищу. После этого охранник сказал пострадавшему больше никогда не появляться в магазине.

Потерпевшие рассказали обо всем родителям, а те написали заявление в полицию. По данному факту была организована проверка.

В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов мужчина рассказал, что подросток не в первый раз попадается на подобной махинации. Мужчина уточнил, что наносил удары ладонью, и признал, что погорячился.

Получив результаты экспертизы, а также просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские приняли решение возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщил «МК».

Похожий инцидент произошел на севере столицы. Сотрудник службы безопасности торгового центра на Ленинградском шоссе набросился н подростка. Пострадавший получил множественные травмы головы, груди и конечностей.